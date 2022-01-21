THE RAMPAGE、「THE FIRST TAKE」初登場 RIKU・川村壱馬・吉野北人がラブバラード熱唱
2022年1月21日 18時00分 (1月21日 18時05分更新)
16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKU、川村壱馬、吉野北人が、アーティストの一発撮りパフォーマンスで人気のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」（第185回）に初登場することが明らかになった。
THE RAMPAGEのトリプルボーカル・RIKU、川村、吉野は、3人で向かい合って壮大なラブバラード「MY PRAYER」を一発撮り。THE FIRST TAKEオリジナルアレンジで、美しく力強いハーモニーを響かせる。
このパフォーマンスはきょう21日午後10時より、YouTube「THE FIRST TAKE」でプレミア公開される。
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