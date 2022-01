熊田曜子 (C)ORICON NewS inc.

タレントの熊田曜子(39)が20日、自身のインスタグラムを更新。ビッグトレーナーで美脚あらわな動画を公開した。

熊田は「I'm doing it on TikTok “yokokumada”. TikTokのダンス難しい」と、白のビッグトレーナー姿で踊る動画をアップ。「@ne4style のトップスだぼだぼで好き」と紹介し、ナマ脚を大胆に披露している。

この投稿に「一瞬、ノーパンかと思った」「嫌いじゃない 逆に大好き」「メロメロです」「悩ましい~」「反則ですよ」「色っぽい」「最高でーす」「チラチラに撃ち抜かれました」などの声が寄せられている。

