〈1月25日(火)第59回 NHK総合 午前8時ほか〉

錠一郎(オダギリジョー)を信じると心に決めたるい(深津絵里)は、献身的に錠一郎が泊まる宿に通い続けます。ただ、錠一郎はその気持ちを受け入れることができません。

そんなある日、ラジオから流れる“On the Sunny Side of the Street”を聞いたるいは、いてもたってもいられなくなり、錠一郎の元に駆けつけます。

そこにいたのはトミー(早乙女太一)。一緒に病院に行くことになっていたのですが…。