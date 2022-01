セガのゲーム『レゴ(R) スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』(プラットフォーム:Nintendo Switch TM / PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Xbox Series X|S)が、WB Gamesより4月5日に発売されることが決定。6分超の日本語ナレーション付きトレーラーが公開された。トレーラーでは、新たな戦闘メカニズム、豊富なキャラクターや成長システム、広大な銀河の探索など、これまで以上に自由度が高くなったゲームプレイについて詳しく紹介している。

同ゲームでは、「スカイウォーカー・サーガ」全9作品の壮大な物語を追体験することができる、アクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーはレゴの世界のなかで、スカイウォーカー・サーガの忘れられない瞬間や、ノンストップアクションを体験し、銀河系で独自の冒険を楽しむことができる。

銀河中から、そしてサーガのあらゆる時代から300人を超えるプレイアブルキャラクターが登場。ルーク・スカイウォーカー、レイ、オビ=ワン・ケノービ、フィン、BB-8などのヒーローや、ダース・ベイダー、パルパティーン皇帝、カイロ・レンなどダークサイドとしてプレイすることも可能。

カイバー・ブロックを発掘して、ジェダイやダークサイド、賞金稼ぎなど、さまざまなキャラクタークラスと連動したアップグレードアビリティをアンロックすることが可能。「スター・ウォーズ」9作品からレイア、ヨーダ、ボバ・フェット、ダース・モール、ポーなどのキャラクターを解放する「フリープレイモード」では、あらゆる時代のレジェンドになりきって、最高のファンタジーを体験することも。ナブーののどかな大草原から砂漠の惑星ジャクーの砂丘まで、「レゴ(R)スター・ウォーズ」の銀河系を発見してプレイすることができる。

さまざまな連鎖攻撃でコンボチェーンを作り、迫りくる攻撃をかわすなど、これまでのレゴゲームにはない新感覚のバトルも楽しめる。新ブラスター操作と仕組みでしっかり狙いを定め、身を潜め次のチャンスを見極めたり、ライトセーバーを操り、フォースの力を駆使してジェダイの英知を解き放とう。

銀河系を探検しながら、ミレニアム・ファルコン、帝国軍のタイ・ファイター、反乱同盟軍のXウイングなど伝説の乗り物を操縦して、敵の宇宙船と白熱のドッグファイトを繰り広げることもできる。プレイヤーは目的地に到着後も、メインストーリーを進めるか、驚異に満ちた銀河系を探索してサイドミッションに挑戦するか、自由に選択可能。なお、すべての音声をクラシックスタイルの「つぶやき」に変更できる「つぶやきモード」も搭載している。

(C) 2022 The LEGO Group. STAR WARS (C) & TM Lucasfilm Ltd. TM & (C)Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

