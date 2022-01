映画『コーダ あいのうた』(公開中) (C)2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

本年度賞レースの台風の目として注目されている映画『コーダ あいのうた』が本日(21日)より公開。家族の中でたった一人“聴者”である少女・ルビーが「歌うこと」を夢みたことをきっかけに、変化や挑戦へ一歩踏み出していく家族の物語。本編より、“NEXTエマ・ワトソン”と話題沸騰中のエミリア・ジョーンズと、『シング・ストリート 未来へのうた』で観る者の胸を共感で震わせたフェルディア・ウォルシュ=ピーロのデュエットシーンの本編映像がYou Tubeで公開された。

4人家族の中で唯一耳が聞こえる主人公のルビー。陽気で優しい家族のために、ルビーは幼い頃から“通訳”となり、家業の漁業も毎日欠かさず手伝っていた。そんな彼女の特技は、“歌うこと”。その才能を伸ばすため、生まれ育った街を離れて音楽大学への進学を薦められるが…。彼女の歌を聞くことができない家族はどのような選択をするのか。抱き合い支え合っていた家族が、それぞれの夢に向かって歩き始めることで、さらに心の絆を強くするまでの紆余曲折が描かれる。

解禁となった映像は、ルビー(エミリア・ジョーンズ)とマイルズ(フェルディア・ウォルシュ=ピーロ)が、合唱部の秋のコンサートで歌うデュエット曲を練習するシーン。放課後、練習のためにルビーの家に集まったものの「ごめんなさい、なんだか変な感じ」「どこを見れば?」――実は、秘かにマイルズ憧れていたルビーは、初めて2人きりの時間にどうしても動揺を隠せない。そこでマイルズは「背中合わせでやってみる?」と提案、やがて、少しずつ息を合わせて歌っていく。歌うのは、マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルによる美しい楽曲「You‘re All I Need To Get By」。初々しくも伸びやかな2人の歌声が優しく響く、心癒されるシーン映像となっている。

関連キーワード 映画