楽天は20日、春季キャンプの参加メンバーを発表した。2月1～19日に沖縄県金武町の金武町ベールボールスタジアムで実施する1軍キャンプは田中将大投手（33）ら44選手、2月1～21日に同県うるま市の具志川野球場で実施する2軍キャンプは38選手が参加する。外国人選手はアラン・ブセニッツ投手（31）と宋家豪投手（29）が第2クールから合流する予定。今季新入団のホセ・マルモレホス内野手（29）とクリス・ギッテンス内野手（27）の合流は未定とした。1、2軍振り分けは次の通り。

【1軍（金武）】

▼投手 松井裕樹、岸孝之、則本昂大、田中将大、安楽智大、早川隆久、弓削隼人、酒居知史、高田孝一、ブセニッツ、内間拓馬、宋家豪、松井友飛、藤井聖、西垣雅矢、津留崎大成、高田萌生、鈴木翔天、滝中瞭太、西口直人、吉川雄大、王彦程、小峯新陸

▼捕手 炭谷銀仁朗、田中貴也、安田悠馬、堀内謙伍

▼内野手 小深田大翔、浅村栄斗、鈴木大地、川島慶三、黒川史陽、銀次、山崎剛、渡辺佳明、村林一輝、マーキ

▼外野手 西川遥輝、辰己涼介、田中和基、岡島豪郎、島内宏明、武藤敦貴、小郷裕哉

【2軍（うるま）】

▼投手 森原康平、涌井秀章、塩見貴洋、福井優也、釜田佳直、藤平尚真、辛島航、泰勝利、石橋良太、福山博之、寺岡寛治、内星龍、渡辺佑樹、佐藤智輝、引地秀一郎、福森耀真、森雄大、宮森智志、清宮虎多朗、石田駿

▼捕手 太田光、石原彪、水上桂、江川侑斗

▼内野手 茂木栄五郎、和田恋、横尾俊建、入江大樹、内田靖人、吉持亮汰、沢野聖悠

▼外野手 オコエ瑠偉、吉野創士、前田銀治、岩見政暉、釜元豪、柳沢大空、大河原翔