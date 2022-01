オンラインエンターテインメントサービス「Netflix」では、2022年もあらゆるジャンルの“韓国作品”を配信予定。このたび、24本の新作タイトルが発表となった。

20年に「愛の不時着」「梨泰院クラス」などの大ヒットしたのをきっかけに、21年は「イカゲーム」のメガヒットをはじめ、「ヴィンチェンツォ」「地獄が呼んでいる」なども大きな話題となり、現在も「その年、私たちは」や、リアリティー番組「脱出おひとり島」が人気沸騰中。

昨年、韓国タイトルの視聴時間は、2019年に比べて全世界的に6倍に増加し、日本でも社会現象化したシリーズ「イカゲーム」は、Netflixがこれまで配信した作品の中で史上最高の視聴世帯数を達成。一時94の国や地域で最も視聴されたNetflix作

品となった。そして、「イカゲーム」配信から2ヶ月後に配信された「地獄が呼んでいる」も、配信直後4348万時間再生され、「イカゲーム」公開直後の再生数を追い抜き、Netflix史上最高記録を塗り替えるほどのヒットを記録するなど、次々と大きなムーブメントを生んでいる。

今年2月以降、直近では「キム秘書はいったい、なぜ?」のパク・ミニョン&「わかっていても」のソン・ガンらの競演によるラブコメ「気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!」。『スペース・スウィーパーズ』のキム・テリ&「スタートアップ:夢の扉」のナム・ジュヒョク出演のヒューマンドラマ「二十五、二十一」、「愛の不時着」でヒロインのユン・セリを演じたソン・イェジンがイメージの異なる役柄に挑戦するこん身作「39歳」。ユン・チャンヨン、パク・ジフら期待の新星が集結した、新たなゾンビ作品「今、私たちの学校は…」などがラインナップ。

以降もラブストーリー、ヒューマンドラマ、コメディ、アクション、サスペンス、リアリティ番組…と、これまでにないほど豊かなジャンルと、高い完成度で、世界の視聴者を魅了しそうな“ネトフリ韓国作品”がスタンバイしており、その勢いはますます増していきそうだ。

■Netflix シリーズ

★「今、私たちの学校は…」/ 1月28日(金)独占配信開始

監督:イ・ジェギュ、キム・ナムス 脚本:チョン・ソンイル

キャスト:ユン・チャンヨン、パク・ジフ、チョ・イヒョン、パク・ソロモン、ユ・インス、イ・ユミ、イム・ジェヒョク

突然ゾンビウイルスがまん延した高校に閉じ込められた生徒たちが、生き残るために力を合わせて戦う物語。原作は、斬新な発想と、思わず引き込まれるような物語、そしてその非常に緻密な描写から"韓国スタイルのゾンビグラフィックノベル"と称される、クリエイターのチュ・ドングンによる人気ウェブトゥーン。謎のウイルスに感染した生徒たちのおぞましい姿や、校内のさまざまな場所で展開される圧巻のアクションは必見。

★「未成年裁判」/2月独占配信開始

監督:ホン・ジョンチャン 脚本:キム・ミンソク

キャスト:キム・ヘス、キム・ムヨル、イ・ソンミン、イ・ジョンウンほか

非行に走る未成年を特別嫌悪する判事が、子どもたちが社会で直面する問題と、たとえ彼らがより良く生きようとしても社会がそれを阻んでいるという事実に気付いていく物語。キム・ヘス(「ハイエナ -弁護士たちの生存ゲーム-」「シグナル」) 演じるシム・ウンソクは、未成年犯罪の件数が最も多い地域に赴任してきたカリスマ判事で、これまでにない型破りな判決を下していく。未成年の若者たちが非行に走る原因は社会にもあると気付いた彼女は、後に世間にそれを伝えようと奮闘する。

★「二十五、二十一」/ 2月12日(土)独占配信開始、全16話(土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

監督:チョン・ジヒョン 脚本:クォン・ドウン

キャスト:キム・テリ、ナム・ジュヒョク、キム・ジヨン、チェ・ヒョンウク、イ・ジュミョン

1998年という時代を背景に、夢を奪われた若者たちのジレンマと成長を描いたヒューマンドラマ。2人が初めて互いの名前を呼び合ったのは、22歳と18歳の時。今、25歳と21歳になった2人は、胸躍る初恋と、温かい友情のはざまで揺れ動く。まぶしい恋と成長、そして、5人の友人グループ内の人間関係や、その中で巻き起こる問題に頭を悩ます彼らの姿は、観る者に激しくも美しい若かりし日々を思い出させてくれる。

★「気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!」/2月12日(土)独占配信開始、全16 話(土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

監督:チャ・ヨンフン 脚本:ソン・ヨン

キャスト:パク・ミニョン、ソン・ガン、ユン・バク、ユラ

明日の天気は、晴れのちトキメキ…!? 元カレとひどい別れ方をしたことで、もう絶対に職場恋愛はしないと決意したチン・ハギョン。しかし、新しくチームに入った、少し変わっているけれど、自分らしく生きる姿が魅力的なイ・シウと、再び社内恋愛をすることになってしまい…。パク・ミニョン、ソン・ガンらの競演による2022年上半期、最も期待されるラブコメ作品。

★「39歳」/2月16日(水)独占配信開始、全12話 (土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

監督:キム・サンホ 脚本: ユ・ヨンア

キャスト:ソン・イェジン、チョン・ミド、キム・ジヒョン

40代を目前に控えた親友3人組の友情と恋愛、そして人生を深く掘り下げる、現実的な恋愛ヒューマンドラマ。日本で社会現象を巻き起こした「愛の不時着」でヒロインのユン・セリを演じたソン・イェジンが主演。高校生の頃、ひょんなことから仲良くなった、チャ・ミジョ(ソン・イェジン)、チョン・チャンヨン(チョン・ミド)、チャン・ジュヒ(キム・ジヒョン)の3人は、幸せなときもどん底のときも一緒に乗り越えてきた大親友。現在、ミジョは皮膚科医、チャンヨンは演技コーチ、ジュヒは化粧品のセールスマネージャーとして働いている。しかし、ある日、39歳になった彼女たちの人生に暗雲が垂れ込め始めたことで、3人はそれぞれ別々の道を歩く覚悟を迫られる。

★「社内お見合い」/2月独占配信開始、全12話 (毎週2話配信)

監督:パク・ソンホ 脚本: ハン・ソルヒ

キャスト:アン・ヒョソプ、キム・セジョン、ソル・イナ、キム・ミンギュ、イ・ドックァ

総視聴回数3億2000万回を誇る、世界的に有名な同名ウェブ小説とウェブトゥーンに基づくオフィスラブドラマ。平凡な社員の自分が、ルックスも頭脳も完璧なCEO とブラインドデートで社内恋愛に落ちてしまったら、恋も仕事もやめられい…! 友人の代わりに生意気な女性を装い、ブラインドデートに臨む平凡な社員のシン・ハリ(キム・セジョン)。でも実は、その相手はなんと自分の会社のCEOカン・テム(アン・ヒョソプ)だった。ブラインドデートで偶然出会った2人は、CEOと社員という立場で、時に甘く時にスリリングな、ハラハラドキドキの関係に!

■Netflix 映画

『モラルセンス ~君はご主人様~』/2月11日(金)独占配信開始

監督:パク・ヒョンジン 脚本: パク・ヒョンジン 、イ・ダヘ

キャスト:ソヒョン、イ・ジュニョン、イエル

ひそかに"変わった趣味"を持つ男と、そんな彼の秘密を偶然知ってしまう女が繰り広げる異色の恋愛物語。本作で映画初主演を果たすのは、最近「プライバシー戦争」で偽りの身元を自在に操る詐欺師を演じたソヒョン。彼女が演じるチョン・ジウは、同僚の隠れた趣味を偶然知り、そこから芽生える特別な関係から際どい恋愛をリードしていく。変わった趣味を持つチョン・ジフを演じるのは、ミュージカルの「Swag Age: Shout, Joseon! (英題)」や、「恋のプログラミング ~ダメ男の見分け方~」「Imitation(英題)」などのドラマで多様な役を見事に演じた新星の俳優イ・ジュニョン。同僚の女性たちに愛される魅力を放ちながら、自らの秘密と趣味を隠し通そうとする役柄を、生き生きと演じる。

■3月以降配信の作品は以下のとおり。

Netflix シリーズ「明日」2022年独占配信

Netflix シリーズ「アンナラスマナラ -魔法の旋律-」2022年独占配信

Netflix シリーズ「再婚ゲーム」2022年独占配信

Netflix シリーズ「模範家族」2022年独占配信

Netflix シリーズ「グリッチ -青い閃光の記憶-」2022年独占配信

Netflix シリーズ「The Accidental Narco(仮題)」2022年独占配信

Netflix シリーズ「ザ・ファビュラス」2022年独占配信

Netflix シリーズ「ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え」2022年独占配信

Netflix シリーズ「その恋、断固お断りします」2022 年独占配信

Netflix シリーズ「サムバディ」2022年独占配信

Netflix シリーズ「配達人 ~終末の救世主~」2022年独占配信

Netflix 映画『夜叉 -容赦なき工作戦-』2022 年独占配信

Netflix 映画『カーター』2022 年独占配信

Netflix 映画『ソウル・バイブス』2022 年独占配信

Netflix 映画『20 世紀のキミ』2022 年独占配信

Netflix 映画『JUNG_E/ジョンイ』2022 年独占配信

Netflix シリーズ(※リアリティ番組)「Celeb Five: Behind the Curtain (英題)」2022年独占配信

