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ソフトＢの佐藤直樹２度目の陽性　新型コロナ、昨年９月にも

2022年1月20日 19時31分 (1月20日 19時43分更新)
　プロ野球ソフトバンクは２０日、佐藤直樹外野手が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表した。昨年９月にも感染していた。

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