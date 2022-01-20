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ラグビー、福岡市に代表拠点計画 Ｗ杯仏大会へ追い風か
日本ラグビー協会が日本代表の強化施設を福岡市に整備する計画が浮上していることが２０日、関係者の話で分...
1月20日
五輪選手団主将に高木美帆 旗手は郷亜里砂、渡部暁斗
２月４日に開幕する北京冬季五輪まで、２１日であと２週間。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２０日、北...
照ノ富士、御嶽海が敗れる波乱 初場所、２敗で阿炎ら３人が首位
大相撲初場所１２日目（２０日・両国国技館）３場所連続優勝を狙う横綱照ノ富士は小結明生の肩透かしに不覚...
全豪、ダニエルが初の３回戦進出 日比野組らは２回戦へ
テニスの全豪オープン第４日は２０日、メルボルンで行われ、男子シングルス２回戦で世界ランキング１２０位...
セットプレーなどを確認 サッカー日本代表候補
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選を控えた日本代表の候補合宿は２０日、千葉市内で４日目の...
パラ、土田が９度目の挑戦に決意 次回パリ夏季大会は車いす陸上で
パラリンピックに夏冬８大会出場した４７歳の土田和歌子が２０日、東京都内で不動産会社ウィルレイズとの所...