お笑いコンビ・紅しょうが・稲田美紀が(32)が、新型コロナウイルスに感染した。20日、所属する吉本興業が報告した。

サイトでは「稲田は1月18日に体調不良を訴え、病院を受診。風邪との診断でしたが、19日に病院でPCR検査を受けた結果、陽性と診断されました。今後、保健所の指示に従って療養します」と伝えた。

なお、相方の熊元プロレス(31)については現在のところ「体調に異常はみられません」とし「当社グループは引き続き、お客様、所属タレント、お取引先の皆様、社員の安全確保を最優先に、保健所をはじめとする行政機関、医療専門家の指導のもと、新型コロナウイルスの感染予防、拡大防止に努めていきます」とコメントしている。

紅しょうがは、2014年10月に結成。2018年に日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W』決勝進出、20年に読売テレビ『第9回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出、20年に日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2020』準優勝、21年に日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』決勝進出を果たしている。

なお、同日に吉本興業は、お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔(44)が新型コロナウイルスに感染したことを報告。相方のハチミツ二郎(47)は体調に異常は見られないとした。

