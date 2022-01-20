清宮幸太郎

日本ハムは２０日、２月１日から始まる春季キャンプの参加メンバーを発表。新人選手では、沖縄・名護での１軍キャンプに、即戦力内野手として期待されるドラフト３位の水野達稀内野手と９位の上川畑大悟内野手がメンバー入り。ドラフト１位右腕の達孝太投手らは沖縄・国頭での２軍スタートとなった。

自主トレ中に新型コロナウイルスの陽性判定を受けた清宮幸太郎内野手は、２軍からのスタートとなった。

【１軍（名護）】

▼監督・コーチ 新庄剛志、林孝哉、武田勝、加藤武治、島崎毅、金子誠、山田勝彦、稲田直人、紺田敏正

▼投手 生田目翼、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、金子千尋、杉浦稔大、宮西尚生、河野竜生、井口和朋、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、福田俊、鈴木健矢、池田隆英、玉井大翔、谷川昌希、根本悠楓、望月大希、古川侑利

▼捕手 清水優心、古川裕大、宇佐見真吾、郡拓也、石川亮

▼内野手 杉谷拳士、上川畑大悟、中島卓也、渡邉諒、野村佑希、高浜祐仁、水野達稀、５６ 細川凌平

▼外野手 王柏融、近藤健介、淺間大基、五十幡亮汰、今川優馬、万波中正

【２軍（国頭）】

▼監督・コーチ 木田優夫、多田野数人、渡辺浩司、矢野謙次、山中潔、飯山裕志、上田佳範、伊藤剛、川名慎一

▼投手 達孝太、上原健太、柿木蓮、畔柳亨丞、石川直也、長谷川威展、松浦慶斗、北山亘基、北浦竜次、長谷川凌汰、松本遼大、斉藤伸治、福島蓮、柳川大晟、田中瑛斗、高山優希、姫野優也

▼捕手 田宮裕涼、梅林優貴、速水隆成

▼内野手 清宮幸太郎、谷内亮太、石井一成、有薗直輝、阪口楽、上野響平、佐藤龍世、樋口龍之介、難波侑平

▼外野手 松本剛、木村文紀、片岡奨人、宮田輝星、阿部和広