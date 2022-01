『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』 9月2日よりPrime Videoにて独占配信予定 (C)Amazon Studios

Prime Videoで配信される「指輪物語」を原作とする新ドラマシリーズの正式タイトルが『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』(原題:THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER)に決定。燃える川のように流れる溶融金属が手彫りの木の峡谷をつたってシルバーのタイトルロゴを形成する動画がYou Tubeで公開された。240を超える国と地域で9月2日(金)より毎週1話ずつ独占配信される。

正式タイトル、そのサブタイトルは、原作ファンであれば決して忘れないものであり、あの象徴的な指輪の創造を含めてトールキンが作り上げた<第二紀>に起きる壮大な物語の数々を予感させるものだ。

本作は、「中つ国」の歴史上でも伝説的な<第二紀>のヒーローたちを初めて映像化する作品で、J・R・R・トールキンの「ホビット」や「ロード・オブ・ザ・リング」の遥か数千年前を舞台にした壮大な物語。偉大な力の創造、王国の栄枯、ヒーローたちの試練、そして全世界を闇で覆うトールキンが生み出した最強のヴィランなど見どころ盛りだくさんの<第二紀>の世界に誘う。

平和な時代から物語は始まり、おなじみのキャラクターたちと新たなキャラクターたちが徐々に、「中つ国」に再出現する長い恐怖に直面することになる。霧ふり山脈の暗闇の奥地からエルフの首都リンドンの雄大な森を抜け、ヌーメノールの息を飲むような島の王国を通って、最果ての地に及ぶまで、この旅で出会う王国や人々は、長く伝説として語り継がれていくことになるだろう。

何シーズンにも及ぶことになる本シリーズを率いるクリエイター兼エグゼクティブプロデューサー、J・D・ペインとパトリック・マッケイは次のように語っている。

「これはJ・R・R・トールキンが書いたほかの古典の隣に並んでいる本の様子が容易に想像できる作品です。『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』は中つ国の<第二紀>に起きた全ての主要な出来事を描く物語で、指輪の創造、冥王サウロンの台頭、ヌーメノールの壮大な戦い、そしてエルフと人間との最後の同盟などを含みます。これまでみなさんは映画で“一つの指輪”の物語だけをご覧になっていました。しかし“一つの指輪”の前には多くの指輪が存在し、それらすべての壮大な物語を皆さんと共有できることに非常に興奮しています」

また、今回公開されたタイトル動画に関して、ドラマの中の多くの要素が手作りされたのと同様に、鍛冶屋の鋳造所で実際にタイトルロゴ動画を制作。木版に手彫りされた文字型に燃え盛る溶融金属を流す様子を、スローモーションで動画に収めた。

関連キーワード 映画