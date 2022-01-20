韓国のり『TinyTAN GIM』発売 パッケージはキャラクタースタンドに
2022年1月20日 10時48分 (1月20日 12時06分更新)
韓国の男性7人組グループ・BTSのキャラクター・TinyTANの韓国のり『TinyTAN GIM』が発売される。のり専門企業「チドピョ・ソンギョン海苔」が作る韓国のりとなる。
パッケージデザインは「Magic Door」「Dynamite」の2種類。特許技術を使用したシーズニング方法で、8種のフレーバー本来の味を再現している。チャーハンやサムギョプサル、麺料理やトッポギとの相性が抜群。パッケージは切り取って、キャラクタースタンドにすることが可能。
■商品概要
価格：各2,200円(税込)
商品内容：16袋入（8種×2袋入）オリジナル味4g、キムチ味5g、バターガーリック味5g、麻辣味5g、チーズ味5g、プルダック味5g、ワサビ味5g、プルゴギ味5g
販売店舗：オンラインショップ、一部小売店にて好評発売中
価格：各2,200円(税込)
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