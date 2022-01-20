【中日】ドラフト1位ブライト健太は1軍スタート 春季キャンプメンバー振り分け発表
2022年1月20日 09時38分
中日は20日、２月1日から始まる春季沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表。ドラフト1位のブライト健太外野手（22）＝上武大＝が1軍スタートとなった。
◇ ◇ ◇
◆１軍・北谷組
【投手】小笠原、田島、橋本、岩崎、柳、梅津、高橋宏、岡田、大野雄、佐藤、石森、森、岡野、勝野、鈴木、笠原、清水、藤嶋、山本、垣越、近藤、上田、松木平、大嶺
【捕手】木下拓、山下、郡司、石橋
【内野手】高松、京田、石川昂、高橋周、阿部、根尾、三ツ俣、ビシエド
【外野手】鵜飼、福留、三好、ブライト、伊藤、岡林
【投手】小笠原、田島、橋本、岩崎、柳、梅津、高橋宏、岡田、大野雄、佐藤、石森、森、岡野、勝野、鈴木、笠原、清水、藤嶋、山本、垣越、近藤、上田、松木平、大嶺
【捕手】木下拓、山下、郡司、石橋
【内野手】高松、京田、石川昂、高橋周、阿部、根尾、三ツ俣、ビシエド
【外野手】鵜飼、福留、三好、ブライト、伊藤、岡林
◆２軍・読谷組
【投手】谷元、福谷、ロドリゲス、祖父江、福、松葉、マルク、加藤翼、Ｒ・マルティネス、竹内、浜田、松田、石川翔、福島
【捕手】大野奨、味谷、Ａ・マルティネス、桂
【内野手】石岡、石垣、土田、溝脇、福田、星野、堂上、ワカマツ
【外野手】平田、大島、福元、渡辺、滝野、加藤翔
【投手】谷元、福谷、ロドリゲス、祖父江、福、松葉、マルク、加藤翼、Ｒ・マルティネス、竹内、浜田、松田、石川翔、福島
【捕手】大野奨、味谷、Ａ・マルティネス、桂
【内野手】石岡、石垣、土田、溝脇、福田、星野、堂上、ワカマツ
【外野手】平田、大島、福元、渡辺、滝野、加藤翔
※今季から育成契約を結んだアルバレス、ガルシアについては未定。
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