【ロッテ】春季キャンプのメンバー振り分け発表 A組に佐々木朗や藤原ら
2022年1月19日 14時58分
ロッテは19日、沖縄県石垣市で2月に行われる春季キャンプの参加メンバーを発表した。
【A組】
▽投手 石川、小島、美馬、佐々木朗、東妻、広畑、八木、鈴木、小野、成田、岩下、本前、益田、河村、横山、森、古谷、国吉、小沼
▽捕手 松川、佐藤都、加藤匠、柿沼
▽内野 池田、藤岡、安田、中村奨、平沢、福田光、小川
▽外野 藤原、岡、菅野、高部、山口、和田、山本大斗
【B組】
▽投手 佐々木千、種市、二木、唐川、東條、山本大貴、西野、土肥、秋山、田中靖、中村稔、中森、土居、田中楓、永島田、佐藤奨、松永、
▽捕手 田村、吉田、江村、植田、谷川、村山
▽内野 三木、井上、茶谷、西巻、速水
▽外野 荻野、角中、福田秀、西川
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