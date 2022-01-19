ロッテは19日、沖縄県石垣市で2月に行われる春季キャンプの参加メンバーを発表した。

【A組】

▽投手 石川、小島、美馬、佐々木朗、東妻、広畑、八木、鈴木、小野、成田、岩下、本前、益田、河村、横山、森、古谷、国吉、小沼

▽捕手 松川、佐藤都、加藤匠、柿沼

▽内野 池田、藤岡、安田、中村奨、平沢、福田光、小川

▽外野 藤原、岡、菅野、高部、山口、和田、山本大斗

【B組】

▽投手 佐々木千、種市、二木、唐川、東條、山本大貴、西野、土肥、秋山、田中靖、中村稔、中森、土居、田中楓、永島田、佐藤奨、松永、

▽捕手 田村、吉田、江村、植田、谷川、村山

▽内野 三木、井上、茶谷、西巻、速水

▽外野 荻野、角中、福田秀、西川