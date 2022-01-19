ニッポン放送は17日、12月13日から19日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、35回連続で単独首位（全局中同時間帯）を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。

そのほか、『オールナイトニッポン（ANN）』（月～土 深1：00）の週6曜日平均、『オールナイトニッポン0（ZERO）」（月～木 深3：00～4：30 金：深3：00～5：00）週5曜日平均、『乃木坂46のオールナイトニッポン』、『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）、『日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』、『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』なども単独首位を獲得し、好調ぶりをうかがわせた。

■全局中同時間帯 単独首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

『オールナイトニッポン（ANN）』（月～土 深1：00 週6曜日平均）

『オールナイトニッポン0（ZERO）」（月～木 深3：00～4：30 金：深3：00～5：00）週5曜日平均

『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）

『森山良子オールナイトニッポンMUSIC10』（毎週月曜 後10：00）

『BTSマイ・ベスト・リクエスト』古家正亨』（12月15日 後8：00）

『Creepy Nuts のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 深3：00）

『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）

『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）

『日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』（毎週土曜 後10：00）

『藤ヶ谷太輔Peaceful Days』（毎週土曜 後10：30）

『中居正広ON＆ON AIR』（毎週土曜 後11：00）

『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30）

『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）

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