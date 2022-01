映画『ロード・オブ・ザ・リング』の日本公開(2002年2月23日)から20周年を迎えることを記念して、シリーズ3部作が初めてIMAXにて上映されることが決定した。

J.R.R.トールキンの原作をもとに、ファンタジー映画の概念を覆した、ピーター・ジャクソン(監督/共同脚本)による気宇壮大(きうそうだい)な映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ3部作。

冒険の始まりを描いた1作目は、イマジネーションあふれたストーリー展開で、アカデミー賞作品賞を含む13部門にノミネート、最多4部門に輝いた。その翌年に映画『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』、翌々年に完結編となる映画『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』が公開され、アカデミー賞作品賞を含む11部門に受賞するなど、映画史にその名を刻み、公開から20年を超えた今も、ファンタジー映画として人々を魅了し続けている。

今回、IMAXで上映されるのは、ピーター・ジャクソン監督によって4Kリマスターされたものとなる(スペシャル・エクステンデッド・エディションではなく劇場版、かつIMAX日本語字幕版での上映)。上映日等の情報は決まり次第ワーナー・ブラザース映画公式SNS等で発信する。

さらに、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズと、『ロード・オブ・ザ・リング』より60年前を舞台に描く「ホビット」シリーズを収録した1000セット限定の『中つ国 [ロード・オブ・ザ・リング/ホビット]アルティメット・コレクターズ・エディション<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスター ブルーレイセット>』を発売したところ、大きな反響があったことから、装いも新たに各シリーズを収録した「トリロジー・フィルムコレクション」を6月3日にそれぞれ発売する。

■『ロード・オブ・ザ・リング』(2002年 日本公開)

頼りになる仲間の勇者たちとともに、フロド・バギンズは危険に満ちた世界へと旅立つ。その目的は、大いなる力を秘めた“指輪”を滅びの山へと運び、冥王サウロンの手に二度と渡らぬよう、その魔力もろとも破壊してしまうことにあった。

Fellowship: THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc. (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

■『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』(2003年 日本公開)

遥中つ国では、アイゼンガルドのオルサンクの塔を拠点とするサルマンと、モルドールのバラド=ドゥアの塔にいる冥王サウロンが手を結んだことで闇の勢力がますます力を増大させていた。そんな中、離ればなれとなってしまった旅の仲間たちは三方に分かれたまま旅を続けるのだった。2人だけで滅びの山を目指していたフロドとサム。そんな彼らの後を怪しげな人影が付け回す…。サルマンの手下に連れ去られたメリーとピピンは隙を見つけて逃げ出し、幻想的なファンゴルンの森でエント族の長老“木の髭”と出会う…。一方、アラゴルン、レゴラス、ギムリの3人は、メリーとピピンを追う途中で、 国王がサルマンの呪いに苦しめられているローハンの騎士の一団と遭遇、周りを取り囲まれてしまう…。

Two Towers: THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc. (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

■『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(2004年 日本公開)

中つ国の命運を分ける最終決戦がついに始まる。“ひとつの指輪 ”を破壊するという危険な使命を帯びたフロドとサムは、ゴラムを道先案内に燃えさかる滅びの山を目指していた。王としての務めを果たそうとするアラゴルンは、ますます増大する冥王サウロンの勢力を前に、数では劣る味方の軍勢を率いて死闘を繰り広げていた。“指輪 ”を担う者が旅の目的を遂げることに、一縷の望みを託しながら。

Return of the King: THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc. (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

