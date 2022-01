ジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanの松田元太が、2月17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』(あいあい)2022年冬の特別版『Eye-Ai+』(あいあいプラス)Vol.2の表紙に単独で登場する。巻頭撮り下ろしグラビア9ページで展開する大特集では、2月18日公開の映画『君が落とした青空』の主演抜てきについてなど俳優業から世界の人々へ向けたTravis Japanの注目ポイントまで、全ページオールカラーで届ける。

俳優業についてのトークから、Travis Japanとしての目標など、英文誌ならではの“世界”を意識したインタビューを掲載。インタビューは日本語訳付きで、日本人読者も楽しめる内容となっており、撮り下ろしのカラーグラビアも大充実している。

また松本潤主演のテレビ朝日系ドラマ『となりのチカラ』に出演している俳優・清水尋也のインタビューでは、ドラマの話はもちろん、松本とのエピソード、海外留学の話なども語っている。

このほかレポート企画として、年末に行われた『Johnny's Festival -Thank you 2021 Hello 2022-』『Johnny's countdown 2021→2022』に加え、昨年11月に行われたTravis Japa出演の舞台『虎者 NINJAPAN 2021』からツアー中のSixTONES『Feel da CITY』まで、ステージレポートを約15ページにわたって送る。

