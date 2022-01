熊田曜子 (C)ORICON NewS inc.

タレントの熊田曜子(39)が18日、自身のインスタグラムを更新。娘たちがポールダンスをする様子を公開した。

昨年、ポールダンスを始めた熊田。この日は「My kids tried pole dancing for the first time.子供達がポールダンスに初挑戦 ちびっ子ポールダンサーになったよ」と、我が子である3人の娘の写真をアップ。ポールに登り、ポーズを決める様子がとらえられている。

この投稿に「すごーい」「可愛い写真ですね」「将来が楽しみですね~」「一生懸命つかまってるお姿が…立派!!」「皆んなセンスありますね~」「かわいい」などの声が寄せられている。

熊田は2012年4月に夫と結婚。同年12月に第1子女児、15年10月に第2子女児、18年6月に第3子女児を出産した。

