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ワクチン前倒し注力―自民 感染症法の改正必要―立民
自民党の茂木敏充幹事長は１６日のＮＨＫ番組で、感染が急拡大する新型コロナウイルス「オミクロン株」に関...
1月16日
辺野古移設争点に一騎打ち 名護市長選、現新届け出
沖縄県名護市長選が１６日告示され、いずれも無所属で元名護市議の新人岸本洋平氏（４９）＝立民、共産、れ...
政府、トンガの被害把握を継続 在留邦人の安否確認急ぐ
政府は１６日、南太平洋・トンガ沖の海底火山噴火により日本の太平洋沿岸の潮位が変化したことを受け、被害...
コロナや文通費など焦点 通常国会１７日召集、野党は統計書き換え追及
通常国会は十七日に召集され、岸田文雄首相の施政方針演説など政府四演説が衆参両院の本会議で行われる。十...
津波区域、指定は１８道府県 創設１０年も活用進まず
津波被害の恐れがある４０都道府県のうち、避難対策の強化を促す「津波災害警戒区域」を一部でも指定してい...
1月15日
基幹インフラ定期審査へ、政府 半導体を重要物資に指定
政府が１７日召集の通常国会に提出予定の経済安全保障推進法案の概要が１５日、分かった。サイバー攻撃によ...