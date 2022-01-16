任期満了に伴う宮崎市長選は１６日告示され、元市議斉藤了介氏（５５）、４選を目指す現職戸敷正氏（６９）、元県議清山知憲氏（４０）、元市議大村嘉一郎氏（７０）の４人が立候補を届け出た。いずれも無所属。投開票は２３日。

自民党県連の市内７支部は戸敷氏と清山氏への推薦で対応が割れ、保守分裂となった。市庁舎移転や中心地への体育施設建設などが争点となる。

