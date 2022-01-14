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アルペンＷ杯、キルデ今季５勝目　男子滑降第５戦

2022年1月14日 23時20分 (1月14日 23時47分更新)
　アルペンスキーＷ杯、男子滑降で優勝したアレクサンデルオーモット・キルデ＝１４日、ウェンゲン（ＡＰ＝共同）

　アルペンスキーＷ杯、男子滑降で優勝したアレクサンデルオーモット・キルデ＝１４日、ウェンゲン（ＡＰ＝共同）

　アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１４日、スイスのウェンゲンで男子滑降第５戦が行われ、アレクサンデルオーモット・キルデ（ノルウェー）が１分４２秒４２で制し、今季５勝目、通算１１勝目を挙げた。マルコ・オーデルマット（スイス）が２位。ベアト・フォイツ（スイス）が３位だった。（共同）

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