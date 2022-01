7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが12日、東京・Zepp DiverCityで自身初のファンミーティングツアー『-Hello My "BESTY"- 2021』を完遂した。

昨年12月20の愛知・Zepp Nagoyaからスタートし、札幌、福岡、大阪、東京の全国5都市で開催された初のファンミーティングツアーでは、プレデビュー曲「Shining One」やデビュー曲「Gifted.」などのライブパフォーマンスに加え、FC限定イベントならではのファンコンテンツなどが展開された。

春には2ndシングルをリリースすることなどもメンバーから発表され、2022年さらなる飛躍に向けて始動したことを表明した。

終演後、SHUNTOがグループのツイッターを更新。「BESTYのみんなーー! 今日は来てくれてありがとうー! ファンミーティング本当の本当の本当に最高でした。。。」とファンに感謝。「((2ndSingle期待しててね、、、))」とメッセージを発信した。

2月16日には、初ワンマンライブ『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』の模様を収めたライブDVD/Blu-rayがリリースされる。

関連キーワード 音楽