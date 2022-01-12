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韓国、文氏出席検討せず　北京五輪、代表団は派遣

2022年1月12日 22時57分 (1月12日 23時03分更新)
　【ソウル共同】韓国大統領府関係者は１２日、北京冬季五輪について「現在、文在寅大統領の出席は検討していない」と記者団に明らかにした。一方で「慣例を参考にし、適切な代表団の派遣を検討している」と説明した。
　文氏は昨年１２月、政府代表を派遣しない外交ボイコットは「検討していない」と明言していた。自身の訪中は米国などの動向を考慮して見送った可能性がある。

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