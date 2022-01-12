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ウクライナ協議再開模索へ ＮＡＴＯロシア、進展なし
【ブリュッセル共同】欧米の軍事同盟、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は１２日、ロシア軍が国境付近に部隊を...
1月12日
ロシア主導部隊、１３日撤退開始 カザフ大統領が謝意
【モスクワ共同】中央アジア・カザフスタンのトカエフ大統領は１２日、抗議デモ後の治安安定のため派遣され...
英首相、パーティー疑惑で謝罪 コロナ規制下、政権に打撃
【ロンドン共同】ジョンソン英首相は１２日の下院審議で、新型コロナウイルスの流行で英国がロックダウン（...
ＡＳＥＡＮ、外相会議を延期 ミャンマー情勢対応が影響か
【プノンペン共同】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）議長国のカンボジアは１２日、北西部シエムレアプで１...
仏電力の新型原発、また稼働延期 １０年以上遅れ、増設計画に影
【パリ共同】フランス電力（ＥＤＦ）は１２日、北西部フラマンビル原発に建設中の新型炉、欧州加圧水型炉（...
中国コロナ厳戒、３都市封鎖 五輪目前、強権貫く
【北京共同】中国で新型コロナウイルスの感染を抑えるため、１２日までに陝西省の省都西安市など３都市の計...