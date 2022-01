『シブヤノオト Presents SUPER BEAVER あなたと』放送が決定したSUPER BEAVER

4人組バンド・SUPER BEAVERに約1年にわたって密着したNHK総合の音楽特番『シブヤノオト Presents SUPER BEAVER あなたと』が、22日(後11:10~11:53)に放送されることが決定した。

番組では、ライブにこだわり、音楽を真摯に届け続けるロックバンド「SUPER BEAVER」のメンバー、渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(Gt)、上杉研太(Ba)、藤原広明(Dr)の4人にそれぞれ密着。2021年に何を想い、発信したか、バンドの『今』が詰め込まれている。

なお、番組放送終了後より、ニューアルバム『東京』(2月23日発売)の表題曲「東京」を各配信サイトから先行配信されることも決定。緑黄色社会のボーカル・長屋晴子をフィーチャリングに迎えた、SUPER BEAVER feat. 長屋晴子「東京 - From THE FIRST TAKE」のオリジナルバージョンとなっている。

■SUPER BEAVERコメント

自分たちが貫く姿勢の根幹を、4人だけで成り立たたせていないことは、SUPER BEAVERの誇りだったりします。

ただ愚直に邁進するその先に"あなた"がいることが、特出して珍しいことも、別段他所と違うこともないバンドの一番大きな武器。

約一年間の密着をしてもらいました。完成したものを自分もまだ見てませんが多分、あなたは、「真面目だなアこいつら」と思うんだと思います。

是非に。

