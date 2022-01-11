速報
長崎県佐世保市春日町の火災現場＝１１日午前
関連キーワード
無人運航の観光船、離島へ 世界初の実証実験、横須賀
日本財団と横須賀市などは１１日、小型観光船「シーフレンドゼロ」（全長１４メートル）が同市中心部と無人...
1月11日
大規模接種会場、２月以降開設へ 東京と大阪、防衛省調整
政府が再び開設する方針を固めた自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターは、昨年...
東京で９６２人感染、死者はなし ７日間平均前週比９倍超
東京都は１１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに９６２人報告されたと発表した。直近７日間を平均した...
日大学長、再発防止策を報告 文科省の要請受け
日本大の理事長を兼務する加藤直人学長（７０）は１１日、文部科学省を訪れ、田中英寿前理事長（７５）の所...
次男生後１カ月から虐待か 冷凍庫閉じ込め疑いの父親
生後２カ月だった次男を冷凍庫に閉じ込めたとして、大阪府警に暴行容疑で逮捕された父親の会社員西岡竜司容...
ピコ太郎、「農泊」ソング披露 盛り上げへ農相訪問
歌手のピコ太郎さんが１１日、農林水産省で金子原二郎農相を表敬訪問し、農山漁村に観光客が滞在する「農泊...