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住宅火災、３０代姉の無事を確認　長崎・佐世保、遺体は妹か

2022年1月11日 17時07分 (1月11日 18時16分更新)
　長崎県佐世保市春日町の火災現場＝１１日午前

　長崎県佐世保市春日町の火災現場＝１１日午前

　長崎県佐世保市春日町の南千代子さん（９２）方が全焼し、１人の遺体が見つかった火災で、佐世保署は１１日、連絡の取れていなかった孫の３０代姉妹のうち姉と連絡が取れ、無事だったと明らかにした。姉は出火当時、外出中だったと話しているという。
　署は、遺体が南さんの孫２人のうち妹とみて、身元確認を急いでいる。

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