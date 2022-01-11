ポプテピピック作者『ウマ娘』描き反響 キュートなゴルシやスズカに「かわいい！」「スタンプとしてほしい」
2022年1月11日 13時39分 (1月11日 15時05分更新)
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が10日、自身のツイッターを更新し、人気コンテンツ『ウマ娘』のキャラクターイラストを公開した。
ツイッターでは「わしゃがなでかいたウマ娘」とし、ゴールドシップやサイレンススズカなどの「ウマ娘」イラストを投稿。
これにファンは「LINEスタンプとしてほしい位かわいいです」「めっちゃかわいい！」「普通に商品化してほしい」「全員『おめえ、アンチだな』って言いそう」などと反応している。
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