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ポプテピピック作者『ウマ娘』描き反響　キュートなゴルシやスズカに「かわいい！」「スタンプとしてほしい」

2022年1月11日 13時39分 (1月11日 15時05分更新)
漫画『ポプテピピック』

漫画『ポプテピピック』

　人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が10日、自身のツイッターを更新し、人気コンテンツ『ウマ娘』のキャラクターイラストを公開した。
【画像】キュートなゴルシやスズカたち！ポプテ作者が描いた『ウマ娘』イラスト
　ツイッターでは「わしゃがなでかいたウマ娘」とし、ゴールドシップやサイレンススズカなどの「ウマ娘」イラストを投稿。
　これにファンは「LINEスタンプとしてほしい位かわいいです」「めっちゃかわいい！」「普通に商品化してほしい」「全員『おめえ、アンチだな』って言いそう」などと反応している。
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