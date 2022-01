シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが自身の誕生日にデジタル先行配信する通算8枚目のオリジナルアルバム『BADモード』(1月19日配信、2月23日CD発売)の全収録曲と初回生産限定盤ジャケット写真、表題曲MVショートバージョンが11日、公開された。

収録曲は、昨年末に大きな反響を呼んだTBS系ドラマ『最愛』の主題歌「君に夢中」、同じく昨年ヒットした映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のテーマソング「One Last Kiss」をはじめ、「Find Love」「Face My Fears」「Time」「PINK BLOOD」、「誰にも言わない」といった話題作、さらに新曲「BADモード」、「気分じゃないの(Not In The Mood)」、「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-」の3曲を加えた10曲。

ボーナストラックとして『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「Beautiful World (Da Capo Version)、「Find Love」日本語ver.の「キレイな人(Find Love)」や「Face My Fears」の英語ver.、「Face My Fears」のA.G. Cookによるリミックスの4曲も収録される。

初回生産限定盤(CD+DVD+BD)には、アルバム発売日の19日に行われる有料配信スタジオライブ『Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios』の映像が収録されるが、ドキュメンタリー映像も盛り込まれることに。配信ライブでは観られない映像となっている。新曲「BADモード」を含む5曲のミュージックビデオ(MV)も収められる。

その「BADモード」のMVが、配信ライブ中に初公開されることも決定。きょう11日にはYouTubeでワンコーラスだけ解禁となった。監督は、サム・スミスの「Pray」やコールドプレイの「Everglow」などを手がけたジョー・コナーが務めた。

さらに、本作のアナログ盤(生産限定盤/180g重量盤)が4月27日に発売決定。同日には、『ULTRA BLUE』『HEART STATION』『Fantome』も初アナログ化され、『初恋』アナログ盤のアンコールプレスも行われる。これに先がけ、3月10日には『First Love』『Distance』『DEEP RIVER』のアナログ盤が再発される。

■宇多田ヒカル8thアルバム『BADモード』収録曲

▽CD

01. BADモード

02. 君に夢中

03. One Last Kiss

04. PINK BLOOD

05. Time

06. 気分じゃないの

07. 誰にも言わない

08. Find Love

09. Face My Fears(Japanese Version)

10. Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-

【Bonus Tracks】

11. Beautiful World(Da Capo Version)

12. キレイな人(Find Love)

13. Face My Fears(English Version)/Hikaru Utada & Skrillex

14. Face My Fears(A.G. Cook Remix)

▽DVD/BD(初回生産限定盤のみ)

・Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios

・Behind The Scene “Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios“

・Music Videos

01. Time

02. One Last Kiss

03. PINK BLOOD

04. 君に夢中

05. BADモード

