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まなぶぅとやってみようトントン拍子！　＜節分の的当て＞　１月１５日

2022年1月15日 05時00分 (1月15日 05時00分更新)

　まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「節分の的当て」です。
　トントン拍子は、運動や工作、料理などにチャレンジするコーナーです。

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