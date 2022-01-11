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本田拓也選手（FC岐阜提供）
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1月11日
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南濃みかんや清酒、県内の特産ずらり 関で「平成マルシェ」
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１１０番の適正な利用や注意を啓発 大垣署、アクアウォークで
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「心一つに安全守る」消防団員意気込み 岐阜市で出初め式
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