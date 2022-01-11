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本田選手と契約更新　ＦＣ岐阜

2022年1月11日 05時00分 (1月11日 11時27分更新)
本田拓也選手（FC岐阜提供）

本田拓也選手（FC岐阜提供）

　サッカーＪ３のＦＣ岐阜は十日、元日本代表のＭＦ本田拓也選手（３６）と契約を更新したと発表した。昨季は主力として二十二試合に出場。チームを通じて「ＦＣ岐阜を応援してくれている全ての皆さんと、Ｊ２昇格できるよう全力で頑張ります」とコメントした。

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