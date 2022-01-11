内村航平選手 （C）ORICON NewS inc.

体操男子で2012年ロンドン、16年リオデジャネイロ両五輪で個人総合2連覇した内村航平（ジョイカルジャパン＝33）が現役を引退することを11日、マネジメント会社を通じて発表した。近日中に記者会見する予定。

内村選手は、1989年1月3日、長崎県諫早市出身。オリンピック4大会（2008年北京、2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロ、2020年東京）に出場し、個人総合2連覇を含む7 つのメダル（金メダル3、銀メダル4）を獲得。

また、世界体操競技選手権でも個人総合での世界最多の6 連覇を含む21個のメダル（金メダル10、銀メダル6、銅メダル5）を獲得している。国内大会ではNHK杯個人総合10連覇、全日本選手権個人総合でも10連覇を達成。

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