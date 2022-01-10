アニメ『鬼滅の刃』登場キャラクターの炭治郎・禰豆子 （C）ORICON NewS inc.

人気アニメ『鬼滅の刃』の第2期『鬼滅の刃』遊郭編（フジテレビ系 毎週日曜 午後11時15分～）第6話が9日、放送された。放送後、第6話を振り返る場面カットが公開された。

公開された場面カットは、今までと雰囲気の違う堕姫、炭治郎、禰豆子が描かれており、ファンは「もう半端ない激闘シーン」「迫力すごすぎ！」「神回でしょ、これ！」「神回過ぎて感謝しかありません！」「迫力すごくて一瞬息が止まった」「文句なしの神回でした！」などと反応している。

第2期は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の続きを描き、鬼殺隊最高位の剣士＜柱＞の一人、音柱の宇髄天元とともに炭治郎たちが、鬼の棲む遊郭に向かうストーリー。

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