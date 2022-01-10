『鬼滅の刃』遊郭編・第6話の新場面カット公開で話題 雰囲気の違う堕姫・炭治郎・禰豆子に「神回でした！」
2022年1月10日 00時03分 (1月10日 00時06分更新)
人気アニメ『鬼滅の刃』の第2期『鬼滅の刃』遊郭編（フジテレビ系 毎週日曜 午後11時15分～）第6話が9日、放送された。放送後、第6話を振り返る場面カットが公開された。
公開された場面カットは、今までと雰囲気の違う堕姫、炭治郎、禰豆子が描かれており、ファンは「もう半端ない激闘シーン」「迫力すごすぎ！」「神回でしょ、これ！」「神回過ぎて感謝しかありません！」「迫力すごくて一瞬息が止まった」「文句なしの神回でした！」などと反応している。
第2期は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の続きを描き、鬼殺隊最高位の剣士＜柱＞の一人、音柱の宇髄天元とともに炭治郎たちが、鬼の棲む遊郭に向かうストーリー。
【画像】謎の剣士の力を得た炭治郎！大胆ボディの堕姫登場の公開された新場面カット
【動画】大胆ボディの宇髄の嫁3人！ハーレム感漂う妖艶な紹介PV
【動画】謎の剣士登場の第6話！宇髄や伊之助も驚き？の『鬼滅の刃』次回予告映像
【画像】心を燃やせ？ポプテピピック作者が描いた煉獄＆猗窩座のイラスト
【画像】大胆ボディがチラリ！あふれる性悪な表情…堕姫のイラスト
【動画】大胆ボディの宇髄の嫁3人！ハーレム感漂う妖艶な紹介PV
【動画】謎の剣士登場の第6話！宇髄や伊之助も驚き？の『鬼滅の刃』次回予告映像
【画像】心を燃やせ？ポプテピピック作者が描いた煉獄＆猗窩座のイラスト
【画像】大胆ボディがチラリ！あふれる性悪な表情…堕姫のイラスト
おすすめ情報