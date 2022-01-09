第二十三回県ウエイトリフティング競技若狭大会兼全国高校選抜大会予選会（県ウエイトリフティング協会主催、中日新聞社・日刊県民福井など後援）が八日、小浜市の若狭東高校で開かれた。中学二校から三人、高校二校から七人、一般から六人の計十三人が出場し、各階級で順位を競った。

男子８９キロ級では杉谷優太選手（星槎国際高）がスナッチ１２６キロ、ジャーク１４６キロのいずれも県高校新記録を樹立した。（林侑太郎）

◇各階級の優勝者の皆さん（かっこ内の記録はスナッチ、ジャークの順）

【高校生・一般】６１キロ級 道幸昌弘（若狭東）１８３キロ（８８キロ、９５キロ）▽６７キロ級 山田晴丸（若狭東）１５３キロ（７０キロ、８３キロ）▽７３キロ級 見越晃太（高山自動車短大）２２０キロ（１００キロ、１２０キロ）▽８１キロ級 大下隆諒（上田建材）２１１キロ（１０１キロ、１１０キロ）▽８９キロ級 一瀬駿（オーイング）２８０キロ（１２０キロ、１６０キロ）▽９６キロ級 茶谷裕司（オーイング）１６０キロ（９０キロ、７０キロ）▽１０９キロ級 岩谷梅輝（大商大）２７５キロ（１２０キロ、１６５キロ）▽１０９キロ超級 丸山竜弥（大商大）...

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