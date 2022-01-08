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国内で８４８０人感染、２人死亡 広島、沖縄は最多更新
国内で８日、新たに８４８０人の新型コロナウイルス感染者が報告された。８千人を超えるのは昨年９月１１日...
1月8日
ラングホブデ氷河を熱水掘削 南極観測隊、地盤に到達
【南極大陸】第６３次南極地域観測隊（牛尾収輝隊長）は南極・ラングホブデ氷河を約５５０メートル熱水掘削...
「ゆうゆうワイド」終了へ ＴＢＳラジオの長寿番組
フリーアナウンサー大沢悠里さん（８０）が、自身が３６年間パーソナリティーを務めてきたＴＢＳラジオの長...
那須どうぶつ王国など長風呂対決 当のカピバラ、のんびり入浴
どのカピバラが一番長風呂か―。栃木県那須町の那須どうぶつ王国や埼玉、石川、静岡、長崎各県の動物園が連...
国内コロナ感染、今年最多８千人 東京１週間で１５倍に
国内で８日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者が昨年９月１１日以来となる８千人超となった。沖縄...
東京、新たに１２２４人感染 コロナ、１週間前の１５倍
東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２２４人報告されたと発表した。１週間前の１日に確認...