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海外からの１６９人がコロナ感染　１２人に症状、空港検疫

2022年1月8日 19時49分 (1月8日 20時03分更新)
　厚生労働省は８日、海外から成田、羽田、中部、関西、福岡の各空港に到着した１０歳未満～８０代の男女１６９人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。
　厚労省によると、１６９人のうち、米国やイタリアなどで行動歴があった１２人に発熱などの症状があった。

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