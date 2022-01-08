厚生労働省は８日、海外から成田、羽田、中部、関西、福岡の各空港に到着した１０歳未満～８０代の男女１６９人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。

厚労省によると、１６９人のうち、米国やイタリアなどで行動歴があった１２人に発熱などの症状があった。

