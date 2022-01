女優の深津絵里が2代目ヒロインを担当する連続テレビ小説 『カムカムエヴリバディ』(月~土 前8:00 総合/前 7:30 BS4K・BSプレミアム※土曜日は1週間の振り返り)。3日から7日まで放送された第10週「1962」を振り返る。

■第43回

るい(深津)がジャズ喫茶で出会ったのは、クリーニング店をときどき訪れていた「宇宙人(オダギリジョー)」。“ジョー”と呼ばれたその男の正体は、ジャズトランぺッターだった。楽器仲間のトミー(早乙女太一)と、ジョーへの恋心を抱くベリー(市川実日子)のやりとりに巻き込まれたるいだったが、店を出ようとしたところをマスターの木暮(近藤芳正)に声をかけられて…。

■第44回

マスターの木暮から定期的にクリーニングの仕事を請け負うことになったるいは、ジャズ喫茶「ナイト&デイ」に通うことに。トランぺッターのジョーが店の屋根裏に住んでいることを知り、洗たく済みの服を持って部屋を訪れたるいは、そこでジョーが演奏する『On the Sunny Side of the Street』を耳にして…。

■第45回

平助(村田雄浩)からお給金をもらったるい。和子(濱田マリ)に使い道を聞かれ「貯金」と答えたところ、強く叱られてしまう。何かを買おうと商店街を歩いていたところ、トランぺッターのジョーにばったり出くわす。ジョーと一緒にジャズ喫茶を訪れたところ、居合わせたトミーとベリーに素性を詮索されたるいは…。

■第46回

錠一郎にジャズ喫茶のサマーフェスタに誘われたるい。相談された平助と和子は大賛成で、和子はるいをつれて新しいサマードレスを買いにいき“娘”とショッピングができたと上機嫌になる。一方、ジャズ喫茶では出番に向けて稽古していたトミーがなぜか荒れていて…。

■第47回

ジャズ喫茶のサマーフェスタにきたるいだったが、錠一郎が演奏した『On the Sunny Side of the Street』を聞いて、曲の途中で店を飛び出してしまう。演奏を終えたジョーが追いかけると、るいは涙を浮かべていて…。忘れようと思っていた岡山での母・安子(上白石萌音)との記憶が、るいの頭の中でよみがえろうとしていた。

