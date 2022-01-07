乃木坂46の初ベストアルバム『Time flies』（タイムフライズ）が、週間1.2万枚を売り上げ、2022年1月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で2週ぶりの1位返り咲き。これで累積売上は31.8万枚となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Time flies ／ 乃木坂46

2位： Universe:NCT Vol.3 ／ NCT

3位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Kurosawa Dia ／ 黒澤ダイヤ(小宮有紗)from Aqours

4位： Snow Mania S1 ／ Snow Man

5位： SUNBURST～我武者羅 ／ LOUDNESS

6位： THE BOOK 2 ／ YOASOBI

7位： PHOENIX ／ EXILE

8位： IT’z ITZY ／ ITZY

9位： U ／ NiziU

10位： 総合 ／ 東京事変

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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