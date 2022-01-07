1/10付週間アルバムランキング1位は乃木坂46の『Time flies』
2022年1月7日 17時00分 (1月7日 17時06分更新)
乃木坂46の初ベストアルバム『Time flies』（タイムフライズ）が、週間1.2万枚を売り上げ、2022年1月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で2週ぶりの1位返り咲き。これで累積売上は31.8万枚となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Time flies ／ 乃木坂46
2位： Universe:NCT Vol.3 ／ NCT
3位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Kurosawa Dia ／ 黒澤ダイヤ(小宮有紗)from Aqours
4位： Snow Mania S1 ／ Snow Man
5位： SUNBURST～我武者羅 ／ LOUDNESS
6位： THE BOOK 2 ／ YOASOBI
7位： PHOENIX ／ EXILE
8位： IT’z ITZY ／ ITZY
9位： U ／ NiziU
10位： 総合 ／ 東京事変
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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