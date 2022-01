『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』U-NEXTにて見放題で独占配信中

昨年12月29日より、動画配信サービス「U-NEXT」で配信開始中のHBO Maxオリジナル『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(12日午前0時より第3話配信予定※毎週水曜に1話ずつ更新)より、主演のサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスの3人が11年ぶりの共演となった最新作への思いを語る特別映像が到着した。

ニューヨーク・マンハッタンを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起した歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』。2004年のシーズン6放送終了から17年、2010年の映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年。この新章では、50代になって新たなライフステージを歩む、キャリー、ミランダ、シャーロットの現在の姿が描かれる。

SNS上では「生きてきた中で一番嬉しい!」「ずっと待っていた!」「パワーアップしていて面白い!」などといった歓喜の声が上がり、新作を待ち焦がれていた往年のファンは健在。一方で、第1話の予想外の展開に驚きの悲鳴が上がるなど、早速、盛り上がりをみせている。U-NEXTの海外ドラマジャンルにおいては、歴代1位の視聴者数を更新したそうだ。

主演だけでなく製作総指揮も務める3人(シンシア・ニクソンは第6話の監督も兼任)。解禁となった特別映像では、続編が決定したときの喜びと不安、初めて現場入りした時に感じた緊張感、そして久々の共演となる互いへの信頼などを語っている。サラ・ジェシカ・パーカーが「また集まれて本当にうれしい」と言葉を詰まらせ目に涙を浮かべる一幕も。自然体で言葉を紡ぐ3人の姿や、撮影の舞台裏の様子など貴重なシーンも見ることができる。

■公式サイト

https://www.video.unext.jp/title_k/and-just-like-that

■視聴サイト

https://video.unext.jp/title/SID0064742

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max TM is used under license.

関連キーワード エンタメ総合