国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル 2022(TAAF2022)」が、3月11日~14日までの4日間、東京・池袋にて開催される。その企画の一環として、本日6日よりTAAF2021「アニメ オブ ザ イヤー部門 『アニメファン賞』」の投票がスタートした。2021年度(2020年10月1日~2021年9月30日)の全上映・放映作品446作品の頂点が決定する。

ファンの投票で選出された「みんなが選ぶベスト100」(TVシリーズ80作品/劇場映画20作品 計 100作品)を対象に、再度、一般ユーザーによるファン投票を行い、2021年度にもっともファンに愛された「アニメファン賞」を選出。

◆過去の「アニメファン賞」受賞作品

TAAF2014:「ダンボール戦機ウォーズ」

TAAF2015:「劇場版 TIGER & BUNNY The Rising」

TAAF2016:「銀魂」

TAAF2017:「ユーリ !!! on ICE」

TAAF2018:「ユーリ !!! on ICE」

TAAF2019:「BANANA FISH」

TAAF2020:「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム」

TAAF2021:「アイドリッシュセブン Second BEAT!」

