嵐『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（ジェイ・ストーム／2021/12/29発売）

嵐の最新映像作品『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（ディスイズアラシライブ ニーゼロニーゼロ イチニーサンイチ）が、2022年1月6日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング（音楽DVDと音楽BDの売上を合計）」の映像3部門で同時1位を獲得した。

これで2021年7月28日発売の前作『アラフェス2020 at 国立競技場』以来、12作連続通算12作目の映像3部門同時1位となり、連続・通算ともに歴代1位を自己更新【※1】した。また、DVD1位獲得は21作連続通算23作目、連続・通算ともに歴代1位を自己更新【※2】。「ミュージックDVD・BDランキング」における初週売上63.7万枚は自身9年度連続初週売上50万枚超え【※3】を記録しており、こちらも歴代1位を自己更新している。

なお、嵐は、前作『アラフェス2020 at 国立競技場』において「オリコン年間ランキング 2021」の「作品別売上数部門 ミュージックDVD・BDランキング」で1位を獲得している。

【※1】「映像3部門同時連続1位獲得作品数」／1位：嵐（12作）、2位：関ジャニ∞（10作）、3位：KinKi Kids（8作）

「映像3部門同時通算1位獲得作品数」／1位：嵐（12作）、2位：関ジャニ∞（10作）、3位：KinKi Kids（8作）

【※2】「DVD通算1位獲得作品数」／1位：嵐（23作）、2位：KinKi Kids（19作）、3位：関ジャニ∞（18作）

「DVD連続1位獲得作品数」／1位：嵐（21作）、2位：関ジャニ∞（17作）、3位…Hey! Say! JUMP（15作） ※せんせーションズ名義作品を含む。

【※3】2014～2022年度 嵐「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」初週売上50万枚超え作品

2022年度『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（2021/12/29発売）63.7 万枚、2021年度『アラフェス2020 at 国立競技場』（2021/7/28発売）67.5 万枚、2020年度『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020/9/30発売）91.6万枚、2019年度『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』（2019/10/16発売）68,1万枚、2018年度『ARASHI LIVE TOUR 2017-2018「untitled」』（2018/6/13発売）65.0万枚、2017年度『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』（2017/5/31発売）65.0万枚、2016年度『ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism』（2016/8/24発売）52.2万枚、2015年度『ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN』（2015/7/29発売）55.3万枚、2015年度『ARASHI BLAST in Hawaii』（2015/4/15発売）54.0万枚、2014年度『ARASHI Live Tour 2013“LOVE”』（2014/7/30発売）53.4万枚、2014年度『ARASHI アラフェス'13 NATIONAL STADIUM 2013』（2014/5/21発売）58.7万枚

2022年度は2021/12/27付からスタート

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始

＜オリコン調べ（2022/1/10付：集計期間:2021年12月27日～2022年1月2日）＞

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