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三ヶ日「タレント別テレビCM本数」1位は出川哲朗・2位は橋本環奈・3位は柳楽優弥【TOP10発表】

2022年1月5日 16時43分 (1月5日 17時06分更新)
（左から）橋本環奈、出川哲朗、柳楽優弥 （C）ORICON NewS inc.

（左から）橋本環奈、出川哲朗、柳楽優弥 （C）ORICON NewS inc.

　ビデオリサーチ社が5日、2022年1月1日～3日の間に関東地区でオンエアされたテレビCM動向のレポートを発表。タレント別テレビCM出演本数のトップは、「Rivergame Limited トップウォー」「ソフトバンク ワイモバイル スーパーだれとでも定額」などのCMに出演していたお笑い芸人の出川哲朗（354本）だった。
【一覧表】中条あやみ&本田翼もTOP5に！タレント別テレビCM出演本数
　2位は「BookLive」などのCMに出演した女優の橋本環奈（209本）、3位が「DMM．com」などのCMに出演した俳優の柳楽優弥（173本）だった。出川と柳楽は昨年のトップ10圏外で、今年の年始は大幅に出演CM本数が増加。2位の橋本は昨年の1位で、引き続き年始の顔となった。
　企業別CM本数では、「興和」が前年に続き最多となった。また、前年はトップ10圏外だった「永谷園」「ハーゲンダッツジャパン」「いなば食品」がトップ10入りし、前年に比べ食品関連CMの出稿が目立つ結果となっている。
●タレント別テレビCM出演本数
1　出川哲朗　354本　5865秒
2　橋本環奈　209本　3270秒
3　柳楽優弥　173本　3105秒
4　中条あやみ　165本　3045秒
5　本田翼　162本　2430秒
6　ももいろクローバーZ　160本　2685秒
7　竹内涼真　159本　2385秒
8　宮川大輔　147本　2205秒
9　古川琴音　146本　2760秒
9　小芝風花　146本　2325秒
集計対象局：関東地区民放5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）
集計対象期間：2022年1月1日午前0時～1月4日午前0時までのオンエアCMを対象
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