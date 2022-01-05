三ヶ日「タレント別テレビCM本数」1位は出川哲朗・2位は橋本環奈・3位は柳楽優弥【TOP10発表】
2022年1月5日 16時43分 (1月5日 17時06分更新)
ビデオリサーチ社が5日、2022年1月1日～3日の間に関東地区でオンエアされたテレビCM動向のレポートを発表。タレント別テレビCM出演本数のトップは、「Rivergame Limited トップウォー」「ソフトバンク ワイモバイル スーパーだれとでも定額」などのCMに出演していたお笑い芸人の出川哲朗（354本）だった。
2位は「BookLive」などのCMに出演した女優の橋本環奈（209本）、3位が「DMM．com」などのCMに出演した俳優の柳楽優弥（173本）だった。出川と柳楽は昨年のトップ10圏外で、今年の年始は大幅に出演CM本数が増加。2位の橋本は昨年の1位で、引き続き年始の顔となった。
企業別CM本数では、「興和」が前年に続き最多となった。また、前年はトップ10圏外だった「永谷園」「ハーゲンダッツジャパン」「いなば食品」がトップ10入りし、前年に比べ食品関連CMの出稿が目立つ結果となっている。
●タレント別テレビCM出演本数
1 出川哲朗 354本 5865秒
2 橋本環奈 209本 3270秒
3 柳楽優弥 173本 3105秒
4 中条あやみ 165本 3045秒
5 本田翼 162本 2430秒
6 ももいろクローバーZ 160本 2685秒
7 竹内涼真 159本 2385秒
8 宮川大輔 147本 2205秒
9 古川琴音 146本 2760秒
9 小芝風花 146本 2325秒
1 出川哲朗 354本 5865秒
2 橋本環奈 209本 3270秒
3 柳楽優弥 173本 3105秒
4 中条あやみ 165本 3045秒
5 本田翼 162本 2430秒
6 ももいろクローバーZ 160本 2685秒
7 竹内涼真 159本 2385秒
8 宮川大輔 147本 2205秒
9 古川琴音 146本 2760秒
9 小芝風花 146本 2325秒
集計対象局：関東地区民放5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）
集計対象期間：2022年1月1日午前0時～1月4日午前0時までのオンエアCMを対象
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