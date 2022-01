すみれ (C)ORICON NewS inc.

モデルで女優のすみれが5日、自身のインスタグラムを更新。大胆美背中の入浴ショットを公開した。

「May the light in me honor the light in you」というコメントとともに、温泉に浸かる姿をとらえた写真をアップ。美背中あらわなバックショットで、光が差し込み幻想的な雰囲気の1枚となっている。

ファンからは「背中きれい!癒されました」「幻想的」「気持ち良さそう!」「表情が穏やかでとっても綺麗です」「タオル巻いてない?湯気が憎いw」「色っぽいですね」などの声が寄せられた。

関連キーワード エンタメ総合