ワーナーミュージック・ジャパンが新春企画として、所属アーティストの山下達郎、竹内まりや、コブクロ、ちゃんみなら「アーティスト直筆年賀状」プレゼントキャンペーンを同社の公式インスタグラムで実施することが決定した。

同アカウントでは、1月1日から順次、豪華アーティストの直筆サイン&新年のメッセージ入りの年賀状を投稿してきた。この世界に1枚のスペシャルな年賀状をフォロワーに抽選でプレゼントすることが決まった。

参加アーティストは以下のとおり。1月16日までに同社のインスタグラムをフォローし、コメントを投稿すると、各アーティストにつき抽選で1名にプレゼントされる。

■参加アーティスト

a crowd of rebellion

天月-あまつき-

Ayumu Imazu

indigo la End

SF9

FTISLAND

オレンジスパイニクラブ

川崎鷹也

クボタカイ

ゲスの極み乙女。

甲田まひる

コブクロ

CIX

CNBLUE

島爺

須田景凪

SPiCYSOL

竹内まりや

chelmico

ちゃんみな

TEAM SHACHI

Tempalay

tofubeats

なかねかな

にしな

PUFFY

FIVE NEW OLD

宮川大聖

山下達郎

yonawo

※50音順

