東京映画記者会(東京中日スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成)が選ぶ、第64回(2021年度)ブルーリボン賞の各部門候補が3日決まった。

昨年のカンヌ国際映画祭で日本人初の脚本賞を受賞した濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が、作品賞や監督賞など最多5部門で選出された。主演男優賞には同作の西島秀俊(50)や「孤狼の血 LEVEL2」(白石和彌監督)の松坂桃李(33)ら、主演女優賞には「茜色に焼かれる」(石井裕也監督)の尾野真千子(40)や「いのちの停車場」(成島出監督)の吉永小百合(76)らが選ばれている。

今月下旬までに各賞を決定し、2月中旬に紙面で受賞者を発表。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に続いて授賞式は行わない。

◆第64回ブルーリボン賞候補一覧◆

【作品賞】(20作品)

「茜色に焼かれる」「あのこは貴族」「いのちの停車場」「梅切らぬバカ」「キネマの神様」「漁港の肉子ちゃん」「空白」「孤狼の血 LEVEL2」「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」「すばらしき世界」「そして、バトンは渡された」「ドライブ・マイ・カー」「花束みたいな恋をした」「マスカレード・ナイト」「護られなかった者たちへ」「燃えよ剣」「ヤクザと家族 The Family」「由宇子の天秤」「竜とそばかすの姫」「るろうに剣心 最終章 The Final」

【外国作品賞】(15作品)

「アオラレ」「アメリカン・ユートピア」「イン・ザ・ハイツ」「ONODA 一万夜を越えて」「クルエラ」「ゴジラvsコング」「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」「DUNE/デューン 砂の惑星」「ノマドランド」「ファーザー」「MINAMATA-ミナマタ-」「ミナリ」「ラーヤと龍の王国」「リスペクト」「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」

【監督賞】(※投票数で3人並んだため7人)

石井裕也「茜色に焼かれる」「アジアの天使」

白石和彌「孤狼の血 LEVEL2」

瀬々敬久「護られなかった者たちへ」「明日の食卓」

西川美和「すばらしき世界」

濱口竜介「ドライブ・マイ・カー」

藤井道人「ヤクザと家族 The Family」

前田哲 「そして、バトンは渡された」「老後の資金がありません!」

【主演男優賞】(5人)

岡田准一「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」「燃えよ剣」

佐藤健 「護られなかった者たちへ」「るろうに剣心 最終章 The Final」

西島秀俊「ドライブ・マイ・カー」「劇場版 きのう何食べた?」

松坂桃李「孤狼の血 LEVEL2」「あの頃。」

役所広司「すばらしき世界」

【主演女優賞】(5人)

天海祐希「老後の資金がありません!」

有村架純「花束みたいな恋をした」

尾野真千子「茜色に焼かれる」

永野芽郁「そして、バトンは渡された」「地獄の花園」

吉永小百合「いのちの停車場」

【助演男優賞】(5人)

磯村勇斗「ヤクザと家族 The Family」「東京リベンジャーズ」「劇場版 きのう何食べた?」

岡田将生「ドライブ・マイ・カー」

鈴木亮平「孤狼の血 LEVEL2」「燃えよ剣」「土竜の唄 FINAL」

舘ひろし「ヤクザと家族 The Family」

仲野太賀「すばらしき世界」「ONODA 一万夜を越えて」「あの頃。」

【助演女優賞】(5人)

清原果耶「護られなかった者たちへ」

寺島しのぶ「ヤクザと家族 The Family」「キネマの神様」「空白」

平手友梨奈「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」

三浦透子「ドライブ・マイ・カー」

水原希子「あのこは貴族」

【新人賞】(5人)

片山友希「茜色に焼かれる」

河合優実「サマーフィルムにのって」「由宇子の天秤」

駒井蓮 「いとみち」

Fukase「キャラクター」

眞栄田郷敦「ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~」

*五十音順