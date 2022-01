大みそかから元日にかけて8時間にわたって日本武道館で開催された『第5回 ももいろ歌合戦』 Photo by 上飯坂一

アイドルグループ・ももいろクローバーZが大みそかから元日にかけ、東京・日本武道館で年越しライブイベント『第5回 ももいろ歌合戦』を2年ぶりに有観客で開催した。多様なジャンルの総勢50組以上の豪華ゲストが、百田夏菜子&高城れに率いる「白組」、玉井詩織&佐々木彩夏率いる「紅組」に分かれ、約8時間にわたってパフォーマンスを繰り広げ、5回目で初めて紅組が勝利した。この模様はABEMAをはじめ、BS日テレ、ニッポン放送、テレ玉、三重テレビ、チバテレでも生放送された。

『ももいろ歌合戦』は、紅組・白組の2チームに分かれ、さまざまな対決(歌合戦)やコーナー企画を実施。出演者が歌唱したい楽曲をフル尺で披露することも見どころの一つとなっている。

オープニングは2年連続で応援団長を務める舘ひろし出演、本広克行監督・演出のド派手なガン&バイクアクション満載の映像でスタート。武道館へ向かうももクロを襲う脅威から守り終えた舘が、会場前で薔薇の花束を天空へと投げると、会場にも薔薇の花びらが舞い、ももクロと舘が颯爽とステージに登場。舘の開会宣言で一大イベントが開幕した。

とんねるずの木梨憲武率いる遠藤章造(ココリコ)、堀内健(ネプチューン)、カンニング竹山が、ももいろクローバーZと共に白組のトップバッターを飾ると、対する紅組は、毎年ももクロの楽曲をカバーすることでモノノフ(ももクロのファン)を沸かせている氣志團が「ピンキージョーンズ」をバンドアレンジでカバーし、会場と視聴者の熱気を一気に上昇させる。

永野芽郁からの応援コメント、コーナー振りから「世代を超えたアニソンヒットメドレー」に突入。2021年にヒットした『呪術廻戦』や『東京リベンジャーズ』の主題歌から1980年代に一斉を風靡し、今なお人気の『機動戦士ガンダム』のテーマソングまで、子どもから大人まで全世代の胸に刺さるアニソンを披露。アニソンシンガー・オーイシマサヨシをはじめ、大友康平、戸田恵子、西川貴教、ファーストサマーウイカといったアーティストも参戦した。

ももクロは映画『美少女戦士セーラームーン Eternal』の主題歌「月色Chainon」でエントリー。さらに、魔法少女の衣装をまとった百田は『おジャ魔女どれみ』の名曲をキュートに披露した。コーナーのラストには『ドラえもん』の主題歌を担当した山野さと子が「ドラえもんのうた」、maoが「夢をかなえてドラえもん」を歌い上げ、新旧主題歌アーティストの共演で沸かせた。

アニソンコーナーを終え、ツイッターでは「#ももいろ歌合戦」がトレンド1位に。続いて白組は、ハローキティらサンリオキャラクターズ&ももくろちゃんZが、かわいさ渋滞メドレーを、紅組は15年ぶりに復活したガレッジセール・ゴリ扮するゴリエが佐々木彩夏、総勢49人のダンサーとのコラボで「Pecori Night」を披露した。

『M-1』チャンピオン・錦鯉から振りでサプライズ登場したのは加山雄三。空白となっていた白組の1枠にエントリーされ、ももクロと共に「旅人よ」を歌い上げた。対する紅組はロック界のカリスマ・HYDEが「FINAL PIECE」で美声を響かせ、観客と視聴者を魅了する。

東北楽天ゴールデンイーグルス・田中将大投手のMCに続いては、鮮やかな赤い着物に身を包んだ白組の華原朋美が「I’m proud」を熱唱。紅組は田中投手が見守るなか、ファンキー加藤がももクロとともに、田中投手の2021年度登場曲「吼えろ 2021」を歌い、熱いステージを披露した。

続いて白組からは、『日本レコード大賞』の大賞を受賞した5人組ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEが受賞曲「CITRUS」をパフォーマンス。透きとおるとハイトーンボイスとキレのあるダンスで釘付けにすると、紅組は泉谷しげるがアコースティックギター弾き語りで「春夏秋冬」を力強く歌い上げた。

プロレスコーナーでは、事前に青木真也が大仁田厚にプロレス対戦を交渉し、「ノーロープ電流爆破 負けたら即引退!?デスマッチ」を開催。実況は清野茂樹アナウンサー、ゲスト解説はファンキー加藤、解説は東京03豊本が務めた。リングアナウンサー・加藤憲の掛け声で、赤コーナーから有刺鉄線電流爆破バットを持った大仁田、青コーナーからは青木が登場し、試合開始のゴングが鳴り響いた。

3分が経過したところで有刺鉄線電流爆破バットに高圧電流が流れ、しびれを切らした大仁田が青木を椅子に座らせ、有刺鉄線電流爆破バットを振りかざす。大爆発が起き、吹っ飛ばされた青木がダウンのカウントを取られ、大仁田が勝利。最後は「1、2、3ファイヤー!」の掛け声で、プロレスコーナーを締めくくった。

来年の干支にちなんだ“虎”対決では、白組からはMAXが「TORA TORA TORA(2019 Mix)」をパフォーマンス。阪神タイガースのマスコットキャラクター・トラッキーやタイガーマスクなどの虎キャラクター8体も登場し、それぞれの持つフリップで「2022グッ“トラ”ック」のメッセージを送った。紅組の高橋ジョージは、“虎”つながりでTHE 虎舞竜の「ロード」を哀愁感たっぷりに歌い上げた。

高城れにが愛してやまないウマ娘 プリティーダービーは白組で登場。「うまぴょい伝説」では途中から高城も“出走”し、念願のコラボが実現した。紅組の森口博子が「ホイッスル」で対抗すると、続いて白組は2021年10月にアーティストデビューしたゆいか(本仮屋ユイカ)がデビュー曲「HAPPY WEEKEND LOVE」をまっすぐな歌声で披露。総合司会の東京03角田は、長渕剛の「SUPER STAR」をカバーした。

「今年の顔 2021」コーナーでは、史上最年少童謡歌手として2歳11か月でデビューを果たしたののちゃんこと村方乃々佳が登場。童謡と手あそび歌をメドレーでキュートに披露した。さらに、「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」が流れるなか、東京2020オリンピック・パラリンピックで活躍したアスリートも駆けつけ、ももクロからの感謝と友情の証として、空手・植草歩選手、7人制ラグビー・加納遼大選手、車椅子ラグビー・島川慎一選手、小川仁士選手、中町俊耶選手に「TEAM DIAMOND FOUR」のチャンピオンベルトが授与されるセレモニーが行われた。

西川貴教が「WHITE BREATH」、ももクロのライブではお馴染みの松崎しげるが「愛のメモリー」を歌い上げると、音楽原作キャラクターラッププロジェクト・ヒプノシスマイクが『ももいろ歌合戦』のためだけに制作した『特別応援ラップ』映像が流れ、ラップでも盛り上げた。

終盤戦に突入すると、白組はNOKKOが「MOON」で観客を圧倒。紅組は両国国技館でカウントダウンライブ中のさだまさしと中継をつなぎ、心に染み渡る「案山子」で胸を打った。続いて白組の大友康平(HOUND DOG)が「AMBITIOUS」をロックに歌い上げると、紅組は世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzと玉井詩織・佐々木彩夏のコラボステージを展開。6人の息のあったガチダンスを見せつけた。

白組のトリは初出場となる吉田栄作。「人生はひとつでも一度じゃない」を歌唱すると、シルエットでしか告知されていなかった謎のユニット「MOA」として、吉田と百田夏菜子が「今を抱きしめて」を熱く歌い上げた。

そして、大トリは紅組の五木ひろし。初出場の五木は、2日前に発表された「契り」を熱唱し、紅白の熱戦を終えた。

ABEMAの視聴者による投票とSNS投票の集計の結果、紅組の勝利。玉井詩織が優勝旗を受け取り「紅組として参加してくださったアーティストの皆様のおかげで勝てました!紅組初勝利ありがとう!」と喜ぶと、最後は水前寺清子を中心に、ももクロと出演ゲストたちが「三百六十五歩のマーチ」を大合唱し、フィナーレを迎えた。

歌合戦終了後には、『ももいろクローバーZ 2022 LIVE』がスタート。「行くぜっ!怪盗少女」では、加山雄三がAIの“バーチャル若大将”としてコラボする演出で年越しを迎えた。

その後は、ライブ定番曲「走れ!」、ももクロ×桃鉄コラボテーマソング「BUTTOBI!」を披露していき、最後は、冬ライブの人気曲「真冬のサンサンサマータイム」を賑やかにパフォーマンスし、明るい年明けを演出した。

■『第5回 ももいろ歌合戦』出演者・歌唱曲リスト

総合司会/東京03

応援団長/舘ひろし

【白組出演者 披露楽曲】

01. ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤とホリケンとカンニング竹山/『最高な毎日にするために自分からグイッと動き言葉に気をつけしかけは早め全て面白がり答えは追い追いやってくる』

02. SUPER★DRAGON/『君は1000%』

03. Anna/『旅行計画』

04. 東京女子流/『ストロベリーフロート』

05. 尾崎裕哉/『I LOVE YOU』

06. 塩乃華織/『きのくに線』

07. イナズマこぶたランド/『Diana』

08. サンリオキャラクターズ feat. ももくろちゃんZ/『サンリオキャラクターズ×ももくろちゃんZ KAWAII STAGE』

09. 上坂すみれ/『革命的ブロードウェイ主義者同盟』

10. 加山雄三/『旅人よ』

11. MORISAKI WIN/『パレード - PARADE』

12. 華原朋美/『I'm proud』

13. Da-iCE/『CITRUS』

14. MAX/『TORA TORA TORA(2019 Mix)』

15. 戸田恵子 feat. 百田夏菜子/『強がり』

16. ウマ娘 プリティーダービー feat. 高城れに/『うまぴょい伝説』

17. ゆいか(本仮屋ユイカ)/『HAPPY WEEKEND LOVE』

18. サイプレス上野とロベルト吉野/『よっしゃっしゃっす〆』

19. 西川貴教/『WHITE BREATH』

20. NOKKO/『MOON』

21. 大友康平(HOUND DOG)/『AMBITIOUS』

22. 吉田栄作/『人生はひとつ でも一度じゃない』〜 MOA/『今を抱きしめて』

【紅組出演者 披露楽曲】

01. 氣志團/『ピンキージョーンズ』

02. 超ときめき宣伝部/『Cupid in Love』

03. CZ'21/『Inside The Mirror』

04. 703号室/『裸足のシンデレラ』

05. アップアップガールズ(仮)/『一歩目のYES!』

06. 浪江女子発組合/『なみえのわ』

07. 私立恵比寿中学/『Anytime, Anywhere』

08. ゴリエ feat. あーりん/『Pecori Night』

09. オーイシマサヨシ/『君じゃなきゃダメみたい』

10. HYDE/『FINAL PIECE』

11. 松本明子/『港猫』

12. ファンキー加藤 withももいろクローバーZ/『吼えろ 2021』

13. 泉谷しげる/『春夏秋冬』

14. 高橋ジョージ/『ロード』

15. ファーストサマーウイカ/『カメレオン』

16. 森口博子/『ホイッスル』

17. 角田晃広(東京03)/『SUPER STAR』

18. 妃海風 feat. 玉井詩織/ディズニーメドレー『自由への扉』 『いつか王子様が』『美女と野獣』

19. 松崎しげる/『愛のメモリー』

20. さだまさし/『案山子』

21. s**t kingz × Z princez(玉井詩織&佐々木彩夏)/『FFP feat.C&K』『華麗なる復讐 -“THE SHOW” ガチダンスRemix ver.-』

22. 五木ひろし/『契り』

▼特別企画出演

・石川柊太

・岡田将生

・佐藤輝明

・笑福亭鶴瓶

・田中将大

・永野芽郁

・錦鯉

・ほたるゲンジ

▼干支“虎”企画

・カモ虎課長

・ゴジーラ久山

・タイガーマスク

・た伊賀―くん

・とらきち

・トラッキー

・とらとうちゃん

・トラリピくん

・みやびん

▼アニソンヒットメドレー

・オーイシマサヨシ/『廻廻奇譚』

・SUPER★DRAGON/『Cry Baby』

・真山りか(私立恵比寿中学)/『U』

・百田夏菜子&なかまたち/『おジャ魔女カーニバル!!』

・BOYS AND MEN/『ニューチャレンジャー』

・大友康平/『ROCKS』

・戸田恵子/『コスモスに君と』

・ファーストサマーウイカ/『限界突破×サバイバー』

・ももいろクローバーZ/『月色Chainon』

・森口博子/『サムライハート』

・森口博子/『サイレント・ヴォイス』

・西川貴教/『Meteor -ミーティア-』

・山野さと子/『ドラえもんのうた』

・mao/『夢をかなえてドラえもん』

▼最強アイドルメドレー2021

・カンニング竹山・ココリコ遠藤・CZ’21・百田夏菜子/『ジュリアに傷心』

・高城れに・超ときめき宣伝部・松本明子/『すきっ!』

・玉井詩織/『スローモーション』

・小島はな(アメフラっシ)・SUPER★DRAGON・BOYS AND MEN/『BUTTER』

・森口博子・スクールメイツ/『MajiでKoiする5秒前』

・私立恵比寿中学・アイドル選抜/『君しか勝たん』

・妃海風/『吐息でネット』

・塩乃華織・松本明子/『咲き誇れ愛しさよ』

・佐々木彩夏・アイドル選抜/『根も葉もRumor』

・彩羽真矢・妃海風/『Go! Go! Heaven』

・ファーストサマーウイカ/『ファイト』

・高城れに・アイドル選抜/『Feel Special』

・朝日奈央・百田夏菜子・アイドル選抜/『U.S.A.』

・MAX・アイドル選抜/『Ride on time』

・いぎなり東北産/『天下一品 ~みちのく革命~ 2020ver.』

▼プロレスコーナー

・青木真也

・大仁田厚

・加藤憲(リングアナウンサー)

・清野茂樹(実況)

・東京03・豊本明長(解説)

・ファンキー加藤(解説)

▼今年の顔2021

ひろゆきの質問コーナー

まなまる/『ものまね弾き語りメドレー』

もーりーしゅーと/『ずっともっと』

Saucy Dog/『シンデレラボーイ』

あたらよ/『10月無口な君を忘れる』

ののちゃん(村方乃々佳)/『ののちゃん どうよう&あそびうたメドレー』

鈴木鈴木/『ホワイトキス』

ヒコロヒー/『旅人のうた』

コロット木村

しらスタ&虹色侍ずま&松浦航大/『WINDING ROAD』

彩羽真矢・オーイシマサヨシ・妃海風/『SMILE〜晴れ渡る空のように〜』

▼ヒプノシスマイク 特別応援ラップ

・ヒプノシスマイク(山田三郎・毒島メイソン理鶯・有栖川帝統・観音坂独歩・天谷奴零・天国獄)

▼水前寺清子&LINE UP/『三百六十五歩のマーチ』

■ももいろクローバーZ 2021 LIVE

01. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

overture ~ももいろクローバーZ参上!!~

02. 走れ! -ZZ ver.-

03. BUTTOBI!

04. 真冬のサンサンサマータイム

