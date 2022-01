7日より劇場上映スタートとなる日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』(8日よりオンライン上映)で、英国貴族のお嬢様・ペネロープ役を演じる満島ひかりが、注目してほしい本作の5つのポイントを紹介する特別映像が到着した。

映像では「みなさま、明けましておめでとうございます!」と満島による新年のあいさつからスタート。(1)当時と同じ手法で撮影、(2)人形とは思えないリアルな表情、(3)かなり独特なレトロ感あふれるセットや映像、(4)個性的なサンダーバードのメカたち、(5)ペネロープの圧倒的な美しさと、5つの注目ポイントを5つ挙げ、満島自ら特殊な撮影手法やスーパーマリオネーションのすばらしさを紹介している。

メカの発射シーンは吹替のアテレコをしている最中も特に注目していたようで、「レールを作って電車を走らせたり、飛行機を乗せてピューンとしたり、子どもの頃に遊んでいたことを、大人が思い切ってやっている感じがたまらないです。見ていてぐっとくるものがあると思います」と大絶賛。

5つめに挙げた自身が演じるペネロープの圧倒的な美しさについてはどんな緊急事態でも気品さを持ち、来ている洋服のおしゃれさも真似したいぐらいとても憧れがあることを明かし、最後には「日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』お楽しみに! ねっ、パーカー」とおなじみのせりふも披露しながら締めくくっている。

