5区区間賞は帝京大・細谷翔馬 往路2位に導く 1区で中大・吉居大和が区間新【箱根駅伝】
2022年1月2日 13時43分
本記・往路区間賞一覧
◇2日 第98回箱根駅伝・往路（東京・大手町―箱根・芦ノ湖、5区間107・5キロ）
◇2日 第98回箱根駅伝・往路（東京・大手町―箱根・芦ノ湖、5区間107・5キロ）
学生三大駅伝の1つで、1920年から歴史を紡いできた「新春の風物詩」の箱根駅伝・往路は、青学大が3区で先頭を奪い、5時間22分7秒で2年ぶり5度目の往路優勝を飾った。帝京大が2分37秒差で大学最高の2位、連覇を狙う駒大は先頭から3分28秒遅れの3位だった。初出場の駿河台大は5時間41分12秒の20位だった（記録は速報値）。
◇区間賞の選手は次の通り
1区（21・3キロ）吉居大和（中大）1時間40秒＝区間新
2区（23・1キロ）田沢廉（駒大）1時間6分13秒
3区（21・4キロ）丹所健（東京国際大）1時間55秒
4区（20・9キロ）嶋津雄大（創価大）1時間1分8秒
5区（20・8キロ）細谷翔馬（帝京大）1時間10分33秒
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