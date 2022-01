7日より劇場上映スタートとなる日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』(8日よりオンライン上映)の“出演者”で、「サンダーバード」唯一の国際救助隊レディ、英国貴族でもあるペネロープお嬢様が、東京にある豊川稲荷東京別院を参拝し、映画の大ヒットを祈願した。その様子を収めた写真が到着した。

執事のパーカーが運転するFAB1に乗ってペネロープお嬢様が向かった先は、日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』の配給会社、東北新社本社ビルの目の前に位置する豊川稲荷東京別院。

到着したペネロープお嬢様は、御祈祷を受けるためまずは本殿へ。英国生まれのお嬢様は、本殿に祀られる本尊を目にするのも、祈りを唱えるのも、もちろん初めての体験で「とっても神秘的で心も癒されたわ。これで映画大ヒット間違いなしですわ」とご満悦。無事に御祈願を終えた。

本殿を後にし、賽銭箱の前でもしっかりと手を合わせてお参りを済ませたペネロープお嬢様は、「あら、これは何ですの?」とおみくじを指差す。日本式の占いのようなものだと知ると、「是非、やってみたいものですわ!」と初めてのおみくじにチャレンジ。結果はなんと『サンダーバード55/GOGO』の“55番”を引き当て、ペネロープお嬢様もこれにはびっくり(※本当に一度きりで55番を引き当てたそうです)。

書かれたお告げを真剣に熟読し、公開までさらに運気が上がるよう祈りながらおみくじを結んで、お参りを終えた。

映画公式Twitterでは、ペネロープお嬢様が東京の名所などを巡るわがまま散歩も投稿中。なお、ペネロープお嬢様の人形制作は、造形作家・坂本健二によるもの。

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

