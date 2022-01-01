本文へ移動

大阪でオミクロン株、４人確認　市中感染か、重症者なし

2022年1月1日 18時32分 (1月1日 18時40分更新)
　新型コロナウイルス変異株「オミクロン株」の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス変異株「オミクロン株」の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　大阪府は１日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染者を４人確認したと発表した。いずれも海外渡航歴はなく、市中感染とみている。
　府によると、４人は２０～７０代の女性で、重症者はいない。府内での同株感染確認は計６５人になった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

話題の新着

記事一覧