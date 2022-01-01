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Official髭男dism、『コンフィデンスマンJP 』主題歌「Anarchy」1・7配信リリース

2022年1月1日 00時00分 (1月1日 00時05分更新)
新ビジュアルを解禁したOfficial髭男dism

新ビジュアルを解禁したOfficial髭男dism

　Official髭男dismが映画『コンフィデンスマンJP　英雄編』（1月14日公開）の主題歌として書き下ろした新曲「Anarchy」が、7日からサブスクリプションサービスおよびダウンロードサイトで配信リリースされることが決定した。
【動画】1月1日0時～　年越し生配信で主題歌フル尺解禁
　あわせて最新アーティスト写真とジャケット写真を公開。また、YouTubeの東宝公式チャンネルで行われている年越し生配信では、主題歌「Anarchy」のフル尺を世界最速で聴くことができる主題歌特別映像を、生配信の1回限定で特別に公開する。
　特設サイトでは、配信シングル「Anarchy」リリースを記念し、”AnarchyオリジナルTシャツ”をプレゼントするキャンペーンもスタート。
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