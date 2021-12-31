『ぐるナイ おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴！今年のブレイク芸人は誰だSP』（C）日本テレビ

日本エレキテル連合、おかずクラブ、ぺこぱといったブレイク芸人の登竜門となっている元日恒例の日本テレビ系『ぐるナイ おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴！今年のブレイク芸人は誰だSP』が、1月1日に放送される（前0：30）。

ナインティナインを筆頭に、有吉弘行、出川哲朗、白石麻衣、成田凌、やす子がネタを見守る。美女ミュージカルを出川猛プッシュ。アラフォー美女コンビ体当たり芸＆謎のモノマネ芸トリオを岡村が絶賛する。

毎年恒例のエキシビションコーナーも。「おもしろ荘歌謡祭」と題した今回は、衝撃ボイパVSギター芸人デュオ毒舌ソングメドレーが波紋を呼ぶ。

▼おもしろ荘住人

あっぱれ婦人会／三匹／スナフキンズ／チカトプライド／ニュートンズ／ぱーてぃーちゃん／ハナイチゴ／ブラゴーリ／マリーマリー／ゆめちゃん

▼おもしろ荘歌謡祭

片倉ブリザード／シマッシュレコード／衝撃デリバリー／ねこ屋敷

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