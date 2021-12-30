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Ｄａ―ｉＣＥが日本レコード大賞　「ＣＩＴＲＵＳ」

2021年12月30日 22時02分 (12月30日 22時38分更新)
　第６３回日本レコード大賞で、大賞を受賞したＤａ―ｉＣＥ＝３０日夜、東京都渋谷区の新国立劇場（（Ｃ）ＴＢＳ）

　第６３回日本レコード大賞で、大賞を受賞したＤａ―ｉＣＥ＝３０日夜、東京都渋谷区の新国立劇場（（Ｃ）ＴＢＳ）

　第６３回日本レコード大賞（日本作曲家協会など主催）の発表会が３０日、東京都渋谷区の新国立劇場で開かれ、大賞は男性５人のグループ、Ｄａ―ｉＣＥの「ＣＩＴＲＵＳ」に決まった。Ｄａ―ｉＣＥは初受賞。
　最優秀新人賞は４人組ロックバンド「マカロニえんぴつ」に決まった。
　特別賞は動画投稿サイトで「うっせぇわ」が話題となったＡｄｏさんらが受賞した。

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