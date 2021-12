YOSHIKI (C)ORICON NewS inc.

X JAPANのYOSHIKIが29日、自身のツイッターを更新。昨夜、腹痛が悪化し病院に救急搬送されていたことを明かした。

YOSHIKIは「度々あった腹痛が悪化して、昨夜、都内の救急病院に運ばれた。CTスキャンなどもしたけど、医師によるとストレスの可能性も高いとのこと。みんなも気をつけてください」と投稿。さらに「…今は自宅、ということでまだ日本です。I think I'm ok though. 点滴終了!」とし、点滴を終えた腕の写真をアップしている。

YOSHIKIは現在2年ぶりに日本に帰国しており、先週には都内で会見も行っていた。

